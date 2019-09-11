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Роналду озвучил задачу сборной Португалии на матчи против Украины и Люксембурга

15:09 210 Читати українською
Роналду озвучил задачу сборной Португалии на матчи против Украины и Люксембурга
Криштиану Роналду / фото из соцсетей

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу над Литвой (5:1) в матче отборочного раунда на Евро-2020.

28’ Витаутас Андрюшкявичус
 
Криштиану Роналду 7’
Криштиану Роналду 62’
Криштиану Роналду 65’
Криштиану Роналду 76’
Вильям Карвалью 90+3’
7’ Криштиану Роналду
28’ Витаутас Андрюшкявичус
62’ Криштиану Роналду
65’ Криштиану Роналду
76’ Криштиану Роналду
90+3’ Вильям Карвалью

"Я хорошо провожу время, у команды тоже все хорошо. Я счастлив и наслаждаюсь этим моментом не потому, что забил голы, но из-за уровня, который мы демонстрируем в последние годы. Я должен продолжать помогать сборной.

Феноменальное выступление Роналду в видеообзоре матча Литва – Португалия – 1:5

Самым сложным было одержать победу в Сербии. Сегодня важно продолжить победную серию. Мы все ближе к Евро. У нас скоро две игры – одна дома, а другая в гостях. Я думаю, что будет достаточно, если мы выиграем один из этих матчей", – цитирует Роналду A Bola.

Напомним, сборная Португалии набрала 8 очков и занимает второе место в группе В, с отставанием от Украины в 5 очков и одним матчем в запасе.

Роналду установил рекорд в квалификациях Евро – предыдущий владелец достижения за два дня до этого потроллил португальца

Следующие матчи в квалификации на Евро-2020 команда Фернанду Сантуша на своем поле проведет с Люксембургом (11 октября), а также в гостях с Украиной (14 октября).

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Теги
Украина Украина Сборная Украины Евро-2020 Литва - Португалия Криштиану Роналду Криштиану Роналду Португалия Португалия
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