Роналду озвучил задачу сборной Португалии на матчи против Украины и Люксембурга

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу над Литвой (5:1) в матче отборочного раунда на Евро-2020.

"Я хорошо провожу время, у команды тоже все хорошо. Я счастлив и наслаждаюсь этим моментом не потому, что забил голы, но из-за уровня, который мы демонстрируем в последние годы. Я должен продолжать помогать сборной.

Феноменальное выступление Роналду в видеообзоре матча Литва – Португалия – 1:5

Самым сложным было одержать победу в Сербии. Сегодня важно продолжить победную серию. Мы все ближе к Евро. У нас скоро две игры – одна дома, а другая в гостях. Я думаю, что будет достаточно, если мы выиграем один из этих матчей", – цитирует Роналду A Bola.

Напомним, сборная Португалии набрала 8 очков и занимает второе место в группе В, с отставанием от Украины в 5 очков и одним матчем в запасе.

Роналду установил рекорд в квалификациях Евро – предыдущий владелец достижения за два дня до этого потроллил португальца

Следующие матчи в квалификации на Евро-2020 команда Фернанду Сантуша на своем поле проведет с Люксембургом (11 октября), а также в гостях с Украиной (14 октября).