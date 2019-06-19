Рома зробила щедру пропозицію Бетісу щодо голкіпера Лопеса

Голкіпер Бетіса Пау Лопес влітку може перебратись у Рому, яку очолив Паулу Фонсека.

Рома прагне підписати голкіпера Бетіса Пау Лопеса. За інформацією Джанлуки Ді Марціо, римляни зробили "огіркам" пропозицію у 20 млн євро.

Коваленко може приєднатись до Фонсеки у Ромі

Лопес зіграв 10 сухих поєдинків з 33 у Ла Лізі за Бетіс, який посів 10 сходинку в турнірній таблиці за підсумками сезону 2018/19.

Нагадаємо, нещодавно римську команду очолив екс-наставник Шахтаря Паулу Фонсека, а пізніше клуб покинув легендарний Франческо Тотті після 27 років перебування на Стадіо Олімпіко.

Ціна Ісмаїлі відлякує, втрата Джеко, 13 потенційних новачків – як Фонсека оновить Рому в перше трансферне вікно