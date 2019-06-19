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Рома зробила щедру пропозицію Бетісу щодо голкіпера Лопеса

09:23 352 Читать на русском
Рома зробила щедру пропозицію Бетісу щодо голкіпера Лопеса
Пау Лопес / AS

Голкіпер Бетіса Пау Лопес влітку може перебратись у Рому, яку очолив Паулу Фонсека.

Рома прагне підписати голкіпера Бетіса Пау Лопеса. За інформацією Джанлуки Ді Марціо, римляни зробили "огіркам" пропозицію у 20 млн євро.

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Лопес зіграв 10 сухих поєдинків з 33 у Ла Лізі за Бетіс, який посів 10 сходинку в турнірній таблиці за підсумками сезону 2018/19.

Нагадаємо, нещодавно римську команду очолив екс-наставник Шахтаря Паулу Фонсека, а пізніше клуб покинув легендарний Франческо Тотті після 27 років перебування на Стадіо Олімпіко.

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Теги
Італія Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії Пау Лопес Пау Лопес Рома Рома Бетіс Бетіс
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