Рома представила новую оригинальную форму
13:20 - Читати українською
Клуб из столицы Италии объединил ретро-элементы с современностью.
Рома представила домашний комплект формы на следующий сезон. Форма рождена сочетанием элементов неоклассицизма и современности. Знаковые цвета и текстура, которая отсылает к эмблемк клуба в 30-50 годах, сообщает официальный сайт.
Сборная Украины сыграет следующие матчи в особой форме – города-герои на спине, страны-друзья на груди
На спине футболистов будет надпись "Figli di Roma – сыновья Рима", чтобы подчеркнуть связь между клубом, футболистами и городом.
Рома в этом сезоне не смогла пробиться в Лигу чемпионов, но вышла в финал Лиги конференций.
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