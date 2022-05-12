Клуб из столицы Италии объединил ретро-элементы с современностью.

Рома представила домашний комплект формы на следующий сезон. Форма рождена сочетанием элементов неоклассицизма и современности. Знаковые цвета и текстура, которая отсылает к эмблемк клуба в 30-50 годах, сообщает официальный сайт.

Сборная Украины сыграет следующие матчи в особой форме – города-герои на спине, страны-друзья на груди

На спине футболистов будет надпись "Figli di Roma – сыновья Рима", чтобы подчеркнуть связь между клубом, футболистами и городом.

Рома в этом сезоне не смогла пробиться в Лигу чемпионов, но вышла в финал Лиги конференций.