Рома приймає Байєр в першому півфіналі Ліги Європи. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Рома – Байєр стартує о 22:00 за київським часом. Дивитися гру в прямому етері можна на сервісі MEGOGO.

Жозе Моурінью зустрічається з Хабі Алонсо, який грав у нього в Реалі. Португалець спробує вдруге поспіль виграти єврокубок.

Рома – Байєр: анонс півфіналу Ліги Європи

Стартові склади команд

Рома: Патрісіу – Манчіні, Крістанте, Ібаньєс – Челік, Бове, Матіч, Пеллегріні, Спінаццола – Белотті, Абрахам.

Запасні: Бур, Свілар, Карсдорп, Смоллінг, Камара, Дибала, Вейналдум, Міссорі, Залевскі, Тахіровіч, Фатіканті, Ель-Шаараві.

Байєр: Градецкі – Коссуну, Тапсоба, Та – Фрімпонг, Паласіос, Андріх, Інкап'є – Діабі, Гложек, Вірц.

Запасні: Ломб, Нойтгенс, Баккер, Азмун, Демірбай, Амірі, Хадсон-Одой, Адлі, Фосу-Менса, Азхіл.