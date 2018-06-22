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Роббі Вільямс розповів, що означав жест, який він показав на церемонії відкриття ЧС-2018

19 червня 17:44 1097 Читать на русском
Роббі Вільямс розповів, що означав жест, який він показав на церемонії відкриття ЧС-2018
Роббі Вільямс

Британський співак Роббі Вільямс прокоментував свій жест, продемонстрований наприкінці виступу на церемонії відкриття ЧС-2018.

"У таких ситуаціях головне не спровокувати міжнародний конфлікт. Мені це вдалося.

Залишалася одна хвилина до початку матчу. Я був під тиском, до початку всього одна хвилина, я не знав, чи встигну закінчити виступ. Тож я показав, що до початку матчу одна хвилина.

ЧС-2018: Роббі Вільямс показав непристойний жест на церемонії відкриття

Іноді я не можу собі довіряти. Не знаю, що зроблю в наступний момент. Моїм планом було заспівати і не впасти. На 99% я його виконав. Я не можу завжди контролювати свої емоції. Іноді я що-небудь зроблю, а через п'ять хвилин кажу: "Я що, справді тільки що... Справді... Чи ні?", цитує Вільямса Joe.

Раніше повідомлялося, що непристойний жест Вільямса міг бути адресованим британському парламенту.

Теги
ЧС 2018 футбольні курйози Чемпіонат світу-2018
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