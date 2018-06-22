Роббі Вільямс розповів, що означав жест, який він показав на церемонії відкриття ЧС-2018

Британський співак Роббі Вільямс прокоментував свій жест, продемонстрований наприкінці виступу на церемонії відкриття ЧС-2018.

"У таких ситуаціях головне – не спровокувати міжнародний конфлікт. Мені це вдалося.

Залишалася одна хвилина до початку матчу. Я був під тиском, до початку всього одна хвилина, я не знав, чи встигну закінчити виступ. Тож я показав, що до початку матчу одна хвилина.

ЧС-2018: Роббі Вільямс показав непристойний жест на церемонії відкриття

Іноді я не можу собі довіряти. Не знаю, що зроблю в наступний момент. Моїм планом було заспівати і не впасти. На 99% я його виконав. Я не можу завжди контролювати свої емоції. Іноді я що-небудь зроблю, а через п'ять хвилин кажу: "Я що, справді тільки що... Справді... Чи ні?", – цитує Вільямса Joe.

Раніше повідомлялося, що непристойний жест Вільямса міг бути адресованим британському парламенту.