Робби Уильямс рассказал, что означал жест, который он показал на церемонии открытия ЧМ-2018

Британский певец Робби Уильямс прокомментировал свой жест в конце своего выступления на церемонии открытия ЧМ-2018.

"В таких ситуациях главное – не спровоцировать международный конфликт. Мне это удалось.

Оставалась одна минута до начала матча. Я был под давлением, до начала всего одна минута, я не знал, успею ли закончить выступление. Так что я показал, что до начала матча одна минута.

ЧМ-2018: Робби Уильямс показал неприличный жест в церемонии открытия

Иногда я не могу себе доверять. Не знаю, что сделаю в следующий момент. Моим планом было спеть и не упасть. На 99% я его выполнил. Я не могу всегда контролировать свои эмоции. Иногда я что-нибудь сделаю, а через пять минут я говорю: "Я, правда только что... Действительно... Или нет?", – цитирует Уильямса Joe.

Ранее сообщалось, что неприличный жест Уильмса мог быть адресованным британскому парламенту.