Роббен офіційно оголосив про відновлення кар'єри – легенда знову гратиме за рідний клуб

Знаменитий голландець у сезоні 2020/21 виступатиме за Гронінген, у якому розпочинав свою кар'єру.

Ар'єн Роббен, який у 2019-му оголосив про завершення професіональної кар'єри, повертається у великий футбол. 36-річний голландець підпише контракт з рідним для себе Гронінгеном.

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Офіційне представлення Роббена у статусі гравця Гронінгена відбудеться у неділю, 28 червня. Знаменитий півзахисник, який вже тренується з командою, укладе контракт на один сезон та виступатиме під номером 10, повідомляє офіційний Twitter клубу.

"Мені було 12 років, коли я почав грати в молодіжній академії Гронінгена. Я дебютував, коли мені було 16 років. Після чудової пригоди через 18 років я повертаюся додому – у Гронінген. Чудово бачити, як усі підтримують клуб, це змусило мене задуматися, що ще я можу зробити для Гронінгена. Я послухався свого серця", – сказав півзахисник.

Протягом своєї кар'єри Роббен виступав за Гронінген, ПСВ, Челсі, Реал та Баварію. У складі мюнхенців виграв Лігу чемпіонів 2012/13, забивши переможний гол у ворота Борусії Д.

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