Рівер Плейт здолав Боку Хуніорс в екстра-таймі та виграв Кубок Лібертадорес

У матчі-відповіді фіналу Копа Лібертадорес Рівер Плейт здобув вольову перемогу над Бокою Хуніорс та став володарем трофею. Звіт про поєдинок у Мадриді читайте на "Футбол 24".

Кубок Лібертадорес, фінал. Матч-відповідь

Рівер Плейт – Бока Хуніорс – 3:1 (перший матч – 2:2)

Голи: Пратто, 68, Кінтеро, 109, Мартінес, 120+2 – Бенедетто, 44

Вилучення: Барріос, 92 (Бока Хуніорс)

Матч та онлайн-трансляція Рівер Плейт – Бока Хуніорс на "Футбол 24" стартували о 21:30. Багатостраждальний фінал Копа Лібертадорес все ж був зіграний. Нагадаємо, перший поєдинок між цими командами на Бомбонері завершився унічию 2:2, а матч-відповідь на стадіоні Рівер Плейта, який мав бути зіграний 24 листопада, був скасований через безчинства місцевих фанатів, що закидали автобус Боки камінням та поранили кількох гравців.

Рівер Плейт – Бока Хуніорс – 3:1 – відео голів і огляд матчу

Пізніше після активних дебатів було прийнято рішення про перенесення поєдинку в Мадрид на стадіон Сантьяго Бернабеу, хоча Бока Хуніорс вимагала визнати її переможцем турніру.

Матч активніше розпочали номінальні господарі, які більше володіли м'ячем, проте не змогли створити дійсно хороших нагод для взяття воріт. Відповідь Боки була небезпечнішою – Армані врятував Рівер Плейт після хорошого удару з меж воротарського майданчика. До слова, у стартовому складі Рівер Плейта вийшов колишній захисник Металіста Хонатан Майдана, а от Карлос Тевес залишився у запасі Боки Хуніорс.

Перші півгодини минули у доволі спокійному темпі – команди відверто побоювались одна одну, а гра тривала переважно у центрі поля практично без загострень. Жорстка боротьба майже без ударів по воротах та розмови з арбітром після кожного свистка – підсумок перших 30 хвилин гри. На 31-й хвилині Пабло Перес пробивав по воротах Рівер Плейта, проте з вигідної позиції пробив невлучно.

І все ж глядачі побачили гол у першому таймі. Бока розіграла класну контратаку, я ка завершилась пасом на Даріо Бенедетто. Форвард класно обіграв захисника та розібрався з голкіпером – 1:0!!! Перший тайм так і завершився.

Друга половина гри розпочалась з атак Рівера. Непогано пробивав Фернандес з лінії штрафного майданчика – повз ворота. Перед цим удар Майдани також виявився невлучним. Через кілька хвилин номінальні господарі могли претендувати на пенальті – голкіпер Боки Андрада зіткнувся з Пратто, проте арбітр не показав на "позначку", призначивши штрафний удар в інший бік.

На 68-й Рівер Плейт досяг свого. Пратто метрів з 11-ти ударом в дотик завершив шикарну комбінацію партнерів. Цей результат переводив зустріч в екстра-тайм, адже у фіналі Копа Лібертадорес правило виїзного гола не діє.

Після цього гола гра остаточно заспокоїлась. Обидві команди боялись ризикувати – надто високою була ціна помилки. Як наслідок, зустріч перешла в екстра-тайм.

Додатковий час розпочався жахливо для Боки – Барріос у простій ситуації в центрі поля отримав другу жовту картку та залишив свою команду в меншості. Після цього номінальні гості почали відверто тягнути час з метою протриматись до серії пенальті.

І це їм не вдалось – на 109 хвилині Кінтеро шикарним ударом з лінії штрафного вразив ворота Андради. Одразу на полі все ж з'явився Карлос Тевес, проте допомогти своїй команді уникнути поразки аргентинець не зумів.

Крім того, на останніх секундах Рівер Плейт зусиллями Мартінеса забив ще й третій гол.

Рівер Плейт здобув свій 4-й Кубок Лібертадорес, у Боки Хуніорс залишилось 6. Крім того, Рівер став останнім учасником Клубного чемпіонату світу, який стартує вже 12 грудня в ОАЕ.