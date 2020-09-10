Риболовля замість тренування – клуб Другої ліги оригінально презентував нову форму
06:30 - Читать на русском
Українські клуби змагаються не лише на футбольному полі, а і у креативі.
Клуб з Петропавлівської Борщагівки вирушив на риболовлю після гри першого туру Другої ліги проти ФК Карпати Галич (1:1).
Гараж, котики і автобус – Маріуполь креативно презентував нову форму
Таким оригінальним способом СК Чайка презентував нову форму. Клубний канал опублікував відео з представлення екіпірування.
Нагадаємо, минулий сезон Другої ліги був достроково завершений через пандемію, на момент зупинки турніру Чайка перебувала на 7-й сходинці групи А.
"Ми прекрасно знали про підкилимні ігри проти Інгульця": вихід в УПЛ, слова Кучука і допомога від Динамо та Шахтаря
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter