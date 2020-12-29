Ренн бажає орендувати Дембеле на невигідних умовах для Барселони

Нападник Барселони Усман Дембеле може завершити сезон 2019/20 у французькому Ренні, але лише за певних умов.

Барселона може віддати у піврічну оренду Усмана Дембеле до Ренна, повідомляє видання AS.

Барселона назвала терміни відновлення Дембеле – гравець повернеться на поле у 2020 році

Зазначається, що французький клуб зацікавлений у цьому трансфері, проте не зможе потягнути зарплату вінгера. Угода залежить від того, чи погодиться Барселона виплачувати більшу частину зарплатні, оскільки Ренн може взяти на себе лише 30% від цієї суми.

До слова, в поточному сезоні Прімери Дембеле провів 5 матчів, в яких відзначився голом. Додамо, що Усман зазнав пошкодження в матчі Ліги чемпіонів проти Борусії Д та повернеться до гри аж у лютому.

Барселона 2020: Бартомеу будує останній суперпроект, або Кого переглядали каталонські скаути на матчі України