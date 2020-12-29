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Ренн бажає орендувати Дембеле на невигідних умовах для Барселони

17:02 369 Читать на русском
Ренн бажає орендувати Дембеле на невигідних умовах для Барселони
Усман Дембеле / Marca

Нападник Барселони Усман Дембеле може завершити сезон 2019/20 у французькому Ренні, але лише за певних умов.

Барселона може віддати у піврічну оренду Усмана Дембеле до Ренна, повідомляє видання AS.

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Зазначається, що французький клуб зацікавлений у цьому трансфері, проте не зможе потягнути зарплату вінгера. Угода залежить від того, чи погодиться Барселона виплачувати більшу частину зарплатні, оскільки Ренн може взяти на себе лише 30% від цієї суми.

До слова, в поточному сезоні Прімери Дембеле провів 5 матчів, в яких відзначився голом. Додамо, що Усман зазнав пошкодження в матчі Ліги чемпіонів проти Борусії Д та повернеться до гри аж у лютому.

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