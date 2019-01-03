Ремзі підписав попередній контракт з Ювентусом, – ЗМІ

Півзахисник Арсенала Аарон Ремзі визначився, де продовжить кар'єру.

Ремзі підписав попередню угоду з Ювентусом і влітку стане повноцінним гравцем туринського клубу, повідомляє Mediaset.

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28-річний хавбек продовжить виступи за Арсенал до кінця дії нинішнього контракту і перейде до табору "старої синьйори" на правах вільного агента.

Раніше була інформація, що в послугах валійця зацікавлений ПСЖ.

У нинішньому сезоні Ремзі провів за лондонський клуб 24 матчі в усіх турнірах, забивши 3 голи і зробив 6 результативних передач.

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