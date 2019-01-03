toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЛІВЕРПУЛЬ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АНГЛІЯ

Ремзі підписав попередній контракт з Ювентусом, – ЗМІ

19:01 208 Читать на русском
Ремзі підписав попередній контракт з Ювентусом, – ЗМІ
Аарон Ремзі / Фото Reuters

Півзахисник Арсенала Аарон Ремзі визначився, де продовжить кар'єру.

Ремзі підписав попередню угоду з Ювентусом і влітку стане повноцінним гравцем туринського клубу, повідомляє Mediaset.

Ювентус підтвердив інтерес до Ремзі

28-річний хавбек продовжить виступи за Арсенал до кінця дії нинішнього контракту і перейде до табору "старої синьйори" на правах вільного агента.

Раніше була інформація, що в послугах валійця зацікавлений ПСЖ.

У нинішньому сезоні Ремзі провів за лондонський клуб 24 матчі в усіх турнірах, забивши 3 голи і зробив 6 результативних передач.

Кехілл, Марковіч, Мангала та ще 7 гравців АПЛ, яким варто змінити клуб у січні

Теги
Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Англія Ювентус Ювентус Арсенал Арсенал Трансфери Ювентуса Аарон Ремзі Аарон Ремзі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
45
хв
Манчестер Сіті
22:00
Ліверпуль
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук