Ювентус підтвердив інтерес до Ремзі

Півзахисник Арсенала Аарон Ремзі все ближчий до переходу в туринський Ювентус.

Спортивний директор Ювентуса Фабіо Паратічі прокоментував інформацію ЗМІ про зацікавленість туринців до послуг Аарона Ремзі.

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"Ремзі – чудовий гравець, він дуже подобається нам і виступає за хорошу команду. Його контракт закінчується. Ми завжди уважно стежимо за ринком, і ситуація Аарона не стала винятком. Повторюся, зараз Ремзі – гравець Арсенала, і ми не єдиний клуб, який хотів би його підписати", – цитує Паратічі Football Italia з посиланням на Sky Sport Italia.

В поточному сезоні АПЛ Ремзі провів 18 матчів, в яких відзначився двома голами та 6-ма асистами.

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