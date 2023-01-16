Колишній півзахисник Брайтона потрапив у неприємну ситуацію під час подорожі рідною Замбією, інформує Zambian Observer.

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Свого часу Брайтон віддав за зірку Зальцбурга 23 млн євро, що досі залишається трансферним рекордом клубу Роберто Де Дзербі. У жовтні через проблеми зі серцем Мвепу був змушений вішати бутси на цвях, хоча йому було лише 24. Замбійцю вживили кардіостимулятор, а Брайтон запропонував йому роботу тренера в дитячій команді.

Тепер з Мвепу сталося нове нещастя. Він пережив серцевий напад, коли перебував за кермом. Водій позаду помітив дивні рухи автомобіля Енока, але тому бодай вдалося зупинитися на узбіччі. Мвепу випав зі салону та відразу втратив свідомість. На щастя, задній водій також зупинився і на власній машині вчасно доставив Мвепу в лікарню. Там екс-футболіста повернули до стабільного стану. За попередньою версією, причиною нападу став якраз кардіостимулятор, який міг вдарити серце струмом.

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