Лондонці шукають підсилення. Вінгер Брайтона та збірної Бельгії Леандро Троссар має шанси піти на підвищення в Англії.

Після провалу з підписанням Михайла Мудрика Арсенал екстрено почав пошуки гравця атакувального плану. Вінгер Барселони Рафінья став першим кандидатом, проте не останнім.

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Як стверджує The Independent, "каноніри" отримали пропозицію підписати Леандро Троссара. 28-річний вінгер нещодавно посварився з Роберто Де Дзербі та був виключений зі складу. Через це бельгієць хоче змінити команду вже взимку.

Transfermarkt оцінює його у 30 мільйонів євро. Троссар у поточній кампанії забив сім м'ячів та віддав три результативні передачі у 16 матчах.

Окрім представників Барселони і Брайтона, Арсенал приглядається ще до двох гравців – Мусси Діабі з Байєра та Єремі Піно з Вільяреала.

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