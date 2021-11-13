Англия уничтожила Албанию в матче 9-го тура отбора на чемпионат мира. Смотрите видео голов и главных моментов поединка.

Избиение началось с Магвайра, замкнувшего навес Риса Джеймса со штрафного. Вскоре Кейн и Хендерсон обменялись голевыми передачами.

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Англия выложилась до перерыва, отгрузив Албании еще 2 гола. Харри Кейн оформил хет-трик и побил рекорд Руни по количеству голов в официальных матчах за сборную Англии – 39 против 37. Самым красивым был последний мяч ударом ножницами. Подопечные Саутгейта сохранили 3 очка отрыва от Польши, поэтому для прямого выхода на Мундиаль достаточно не проиграть Сан-Марино.