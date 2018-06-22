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Ребров: Від Хорватії можна чекати якихось сюрпризів на ЧС-2018

13 червня 23:26 354 Читать на русском
Ребров: Від Хорватії можна чекати якихось сюрпризів на ЧС-2018
Сергій Ребров / Фото Getty Images

Колишній наставник київського Динамо Сергій Ребров поділився своїми очікуваннями від чемпіонату світу-2018.

"Фаворитів, як завжди, кілька. І вони, в принципі, не змінюються від чемпіонату до чемпіонату. Кожна команда з великої четвірки – Бразилія, Німеччина, Аргентина, Іспанія – ставить завдання виграти мундіаль, але турнір досить довгий, і на дистанції може статися все що завгодно.

У перемогу збірної Англії я не вірю, в кращому випадку від них можна чекати якихось локальних сюрпризів типу виходу в півфінал. Не вважаю, що Англія готова вигравати чемпіонат світу.

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Кому я буду симпатизувати? Мені завжди подобалася гра збірної Хорватії. Ось від неї точно можна чекати якихось сюрпризів. Це взагалі команда-сюрприз, в якій дуже гармонійно поєднались технічні футболісти і роботяги", – розповів Ребров для видання Сегодня.

Теги
Хорватія Хорватія ЧС 2018 Чемпіонат світу-2018 Сергій Ребров Сергій Ребров
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