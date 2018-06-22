Ребров: От Хорватии можно ожидать каких-то сюрпризов на ЧМ-2018

Бывший наставник киевского Динамо Сергей Ребров поделился своими ожиданиями от чемпионата мира-2018.

"Фаворитов, как всегда, несколько. И они, в принципе, не меняются от чемпионата к чемпионату. Каждая команда из большой четверки – Бразилия, Германия, Аргентина, Испания – ставит задачу выиграть мундиаль, но турнир достаточно длинный, и на дистанции может произойти все что угодно.

В победу сборной Англии я не верю, в лучшем случае от них можно ждать каких-то локальных сюрпризов типа выхода в полуфинал. Не думаю, что Англия готова выигрывать чемпионат мира.

Прев’ю ЧС-2018, група D: Аргентина, Ісландія, Хорватія, Нігерія – все, що треба знати

Кому я буду симпатизировать? Мне всегда нравилась игра сборной Хорватии. Вот от нее точно можно ждать каких-то сюрпризов. Это вообще команда-сюрприз, в которой очень гармонично соединились техничные футболисты и работяги", – рассказал Ребров для издания Сегодня.