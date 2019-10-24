Ребров поскаржився на брак досвіду гравців Ференцвароша перед матчем з ЦСКА

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров перед матчем проти московського ЦСКА в 3 турі Ліги Європи оцінив шанси своєї команди на вихід у плей-офф.

"Потрібно концентруватися на кожному матчі, набирати очки. Звичайно, я б хотів, і ми намагаємося вийти з групи, але це непросто, адже у гравців практично немає досвіду виступів у цьому турнірі. Але в кожному матчі ми будемо гідно грати, гідно представляти Угорщину і намагатися набирати очки.

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Я дійсно радий працювати в цій команді. Я знаю її історію. Це найтитулованіша команда Угорщини. Вона заслуговує на те, щоб грати в Лізі Європи. Ми не були тут 15 років. У минулому сезоні ми виграли чемпіонат Угорщини, потрапили в Лігу Європи. Я вважаю, це великий успіх для Ференцвароша і подарунок уболівальникам, які, як бачите, заповнюють стадіон. Вони заслужили ці перемоги.

Це клуб з величезною армією вболівальників, відмінною інфраструктурою. Це не тільки футбольний клуб. У нас на базі понад 20 видів спорту. Багато успіхів у Ференцвароша не тільки у футболі. Приємно представляти такий клуб в Угорщині і на міжнародній арені", – цитує Реброва офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, після двох турів Ференцварош має у своєму активі 1 очко. Лідирують у групі Н Лудогорець та Еспаньол, у яких 6 та 4 очки відповідно, ЦСКА – на четвертому місці з нулем набраних балів.

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