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Ребров: Про зустріч України та Росії на Євро-2020 я не думав

19:47 1659 Читать на русском
Ребров: Про зустріч України та Росії на Євро-2020 я не думав
Сергій Ребров / Getty images

Колишній нападник київського Динамо Сергій Ребров прокоментував вихід на чемпіонат Європи-2020 збірних Росії та України.

"Ймовірна зустріч Росії та України на Євро-2020? Я також, як і ви, хочу привітати збірну України. Ми маємо хороших футболістів. Шевченко знайшов правильну модель гри команди. Ті футболісти, які зараз виступають в середині поля, не грали б при іншому наставнику.

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Вихід на Євро – великий поштовх для нашого футболу. А про зустріч Росії і України я не думав. Можу сказати, що обидві команди заслужили вихід своєю грою", – циту Реброва Sport24.

Нагадаємо, Ребров, який зараз очолює угорський Ференцварош, завтра, 24 жовтня, зустрінеться з московським ЦСКА в рамках групового етапу Ліги Європи.

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Росія Росія Україна Україна Збірна України Сергій Ребров Сергій Ребров Євро-2020
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