Реал втратив "кришталевого" оборонця на Барселону і Лігу чемпіонів – відіграв півгодини та знову зламався
Реал змушений знову вигадувати альтернативні варіанти для закриття позиції лівого захисника.
Ферлан Менді пропустить щонайменше місяць через травму литкового м'язу, інформує Marca.
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Француз 6 тижнів не грав через попереднє пошкодження і встиг вийти на півгодини у матчі проти Барселони. Міжнародна пауза мала допомогти йому остаточно набрати форму, але Менді знову зламався на одному з тренувань Реала. Загалом у нинішньому сезоні захисник награв 1900 хвилин, відзначився одним асистом.
Реал обійдеться без Менді у кубковому матчі проти Барселони і обох зустрічах з Челсі в 1/4 Ліги чемпіонів. Найближчу гру проти Вальядоліда пропустить ще й універсал Начо, який відбуває дискваліфікацію. Анчелотті доведеться випускати Алабу або Камавінгу на лівому фланзі захисту.
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