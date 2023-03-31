Ферлан Менді пропустить щонайменше місяць через травму литкового м'язу, інформує Marca.

Реал виплачує неймовірну зарплатню гравцю, який не потрапляє до основного складу

Француз 6 тижнів не грав через попереднє пошкодження і встиг вийти на півгодини у матчі проти Барселони. Міжнародна пауза мала допомогти йому остаточно набрати форму, але Менді знову зламався на одному з тренувань Реала. Загалом у нинішньому сезоні захисник награв 1900 хвилин, відзначився одним асистом.

Реал обійдеться без Менді у кубковому матчі проти Барселони і обох зустрічах з Челсі в 1/4 Ліги чемпіонів. Найближчу гру проти Вальядоліда пропустить ще й універсал Начо, який відбуває дискваліфікацію. Анчелотті доведеться випускати Алабу або Камавінгу на лівому фланзі захисту.

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