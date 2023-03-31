Реал потерял "хрустального" защитника на Барселону и Лигу чемпионов – отыграл полчаса и снова сломался
Реал вынужден снова придумывать альтернативные варианты для закрытия позиции левого защитника.
Ферлан Менди пропустит по меньшей мере месяц из-за травмы икроножной мышцы, сообщает Marca.
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Француз 6 недель не играл из-за предыдущего повреждения и успел выйти на полчаса в матче против Барселоны. Международная пауза должна была помочь ему окончательно набрать форму, но Менди снова сломался на одной из тренировок Реала. В общей сложности в нынешнем сезоне защитник наиграл 1900 минут, отличился одним ассистом.
Реал обойдется без Менди в кубковом матче против Барселоны и обеих встречах с Челси в 1/4 Лиги чемпионов. Ближайшую игру против Вальядолида пропустит еще и отбывающий дисквалификацию универсал Начо. Анчелотти придется выпускать Алабу или Камавингу на левом фланге защиты.
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