Реал вступив у перегони за юною зіркою Фламенго Рейньєром – гравець цікавить ще два європейські топ-клуби

Атакувальний півзахисник Фламенго Рейньєр став об'єктом інтересу одразу кількох європейських грандів.

Мадридський Реал готує пропозицію Фламенго щодо хавбека Рейньєра, повідомляє Marca.

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За інформацією видання, мадридці мають серйозних конкурентів у боротьбі за бразильського таланта – у послугах Рейньєра зацікавлені Манчестер Сіті та Барселона. Додається, що Фламенго планує виручити за свою зірку не менше 30 млн євро.

До слова, бразилець у складі Фламенго став володарем Кубка Лібертадорес-2019 та переможцем чемпіонату Бразилії.

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