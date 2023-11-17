Футболістки Челсі дуже шкодують, що на їхньому матчі з Реалом не було системи VAR.

Найбільш рейтинговий матч першого туру групового етапу Ліги чемпіонів серед жінок завершився гучним скандалом. Реал на власному полі зумів вибороти нічию проти Челсі, але дякувати за це мадридці можуть лише арбітриням.

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На матчі не було системи VAR, тож у Челсі не було шансів уникнути суддівського свавілля. Спочатку рефері допомогли Реалу зрівняти рахунок, призначивши у ворота гостей пенальті за фол, який був зовсім не у штрафному майданчику (до лінії було кілька метрів).

У компенсований час, здавалося, справедливість взяла гору, але судді не зарахували гол, який мав принести Челсі перемогу. Було зафіксовано міфічний офсайд. Насправді ж перед футболісткою, яка забила, у момент передачі було аж п'ять суперниць.

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