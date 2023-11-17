Футболистки Челси очень сожалеют, что на их матче с Реалом не было системы VAR.

Самый рейтинговый матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов среди женщин завершился громким скандалом. Реал на собственном поле сумел добыть ничью против Челси (2:2), но благодарить за это мадридцы могут только арбитров.

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На матче не было системы VAR, поэтому у Челси не было шансов избежать судейского произвола. Сначала рефери помогли Реалу сравнять счет, назначив в ворота гостей пенальти за фол, который был совсем не в штрафной (до линии было несколько метров).

В компенсированное время, казалось, справедливость возобладала, но судьи не засчитали гол, который должен был принести Челси победу. Был зафиксирован мифический офсайд. На самом же деле перед забившей футболисткой в момент передачи было целых пять соперниц.

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