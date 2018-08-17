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Реал подасть скаргу в ФІФА на Інтер через Модріча

10:38 579 Читать на русском
Реал подасть скаргу в ФІФА на Інтер через Модріча
Лука Модріч / соцмережі

Мадридський Реал скаржитиметься в ФІФА на міланський Інтер, який контактував з Лукою Модрічем.

Міланський Інтер націлився на півзахисника Реала Луку Модріча. Раніше президент "вершкових" Флорентіно Перес озвучив космічну суму в 750 млн євро, за яку готовий був би відпустити хорвата.

Модріч проведе ще одну зустріч з Пересом щодо переходу в Інтер

Повідомлялось, що "нерадзуррі" пропонували хавбеку шалений контракт із можливістю пізніше завершити кар'єру в Китаї, оскільки Інтер та Цзянсу Сунін мають спільного власника.

Проте, за інформацією Marca, королівський клуб подасть скаргу на міланців. За регламентом ФІФА, клуб може вести переговори з гравцем іншої команди тільки тоді, коли у того залишилось 6 місяців чинного контракту.

Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Лука Модріч Лука Модріч Інтер Інтер ФІФА
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