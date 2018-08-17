Реал подаст жалобу в ФИФА на Интер из-за Модрича

Мадридский Реал будет жаловаться в ФИФА на миланский Интер, который контактировал с Лукой Модричем.

Миланский Интер нацелился на полузащитника Реала Луку Модрича. Ранее президент "сливочных" Флорентино Перес озвучил космическую сумму в 750 млн евро, за которую готов был бы отпустить хорвата.

Модрич проведет еще одну встречу с Пересом о переходе в Интер

Сообщалось, что "нерадзурри" предлагали хавбеку безумный контракт с возможностью позже завершить карьеру в Китае, поскольку Интер и Цзянсу Сунин имеют общего владельца.

Однако, по информации Marca, королевский клуб подаст жалобу на миланцев. По регламенту ФИФА, клуб может вести переговоры с игроком другой команды только тогда, когда у того осталось 6 месяцев действующего контракта.