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Реал подаст жалобу в ФИФА на Интер из-за Модрича

10:38 147 Читати українською
Реал подаст жалобу в ФИФА на Интер из-за Модрича
Лука Модрич / соцсети

Мадридский Реал будет жаловаться в ФИФА на миланский Интер, который контактировал с Лукой Модричем.

Миланский Интер нацелился на полузащитника Реала Луку Модрича. Ранее президент "сливочных" Флорентино Перес озвучил космическую сумму в 750 млн евро, за которую готов был бы отпустить хорвата.

Модрич проведет еще одну встречу с Пересом о переходе в Интер

Сообщалось, что "нерадзурри" предлагали хавбеку безумный контракт с возможностью позже завершить карьеру в Китае, поскольку Интер и Цзянсу Сунин имеют общего владельца.

Однако, по информации Marca, королевский клуб подаст жалобу на миланцев. По регламенту ФИФА, клуб может вести переговоры с игроком другой команды только тогда, когда у того осталось 6 месяцев действующего контракта.

Теги
Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Лука Модрич Лука Модрич Интер Интер ФИФА
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