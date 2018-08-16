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Модріч проведе ще одну зустріч з Пересом щодо переходу в Інтер

21:22 170 Читать на русском
Модріч проведе ще одну зустріч з Пересом щодо переходу в Інтер
Лука Модріч / ФК Реал

Хавбек Реала Лука Модріч не залишає надій перейти у Інтер.

Модріч зустрінеться з президентом Реала Флорентіно Пересом, аби востаннє попросити його про перехід у Інтер, повідомляє Football Italia.

Хавбек знову нагадає Пересу його обіцянку відпустити гравця, якщо Реал здобуде Лігу чемпіонів. Щоправд Перес не горить бажанням втрачати Модріча.

Модріч ще може перейти в Інтер – Італія вірить у мегатрансфер 17 серпня

Зауважимо, що трансферне вікно у Італії зачиняється 17 серпня, тому часу на трансфер у Інтер залишається обмаль. Проте італійський клуб буде намагатись підписати Хорвата до самого кінця.

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