Реал підписав юного нападника Мелільї Міззіана

Форвард Мелільї Мохамед Міззіан став гравцем мадридського Реала.

Мадридський Реал орендував нападника Мохамеда Міззіана до кінця сезону з правом викупу, повідомляє офіційний сайт Мелільї.

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Футболіст вразив "вершкових" своєю грою проти них в 1/32 фіналу Кубка Іспанії, де мадридці здобули легкі перемоги в обидвох матчах і пройшли в наступний раунд.

18-річний форвард також цікавив Барселону, але Реал виявився спритнішим і встиг перехопити гравця.

Міззіан виступатиме за Реал Мадрид Кастілью, а контракт з Мелільєю завершується вже цього літа.

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