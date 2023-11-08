Андрій Лунін миттєво виправдав свою появу в стартовому складі Мадрида на матч Ліги чемпіонів.

Лунін програє конкуренцію Кепі, але основний воротар Реала отримав пошкодження на розминці перед матчем четвертого туру групового раунду Ліги чемпіонів. Як наслідок, українець отримав шанс у стартовому складі. І відразу врятував Мадрид.

На шостій хвилині Васкес порушив правила у власному штрафному майданчику та привіз пенальті. До м'яча підійшов Джало. Лунін прочитав задум суперника та парирував удар з 11-метрової позначки. Андрій так відбив, що гравці Браги не зуміли навіть добити.