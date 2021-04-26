Матч, як і онлайн-трансляція Реал – Челсі на "Футбол 24", стартує 27 квітня о 22:00. Зустріч у прямому ефірі на території України традиційно покажуть кілька трансляторів. Дивитись Реал – Челсі онлайн можна на телеканалі "Футбол 1" починаючи з 21:55. Там же о 21:10 стартує студія "Ніч Ліги чемпіонів", яка підіб'є підсумки поєдинку о 23:55. Крім цього, пряма трансляція битви 1/2 фіналу ЛЧ відбудеться на платформах MEGOGO та oll.tv (за наявності відповідної підписки).

Реал Мадрид – Челсі, прогноз букмекерів на матч ЛЧ

"Бланкос" приймають лондонців на крихітному, але затишному Ді Стефано після домашнього фіаско з Бетісом. Команда Зізу втратила надважливі очки у чемпіонських перегонах з Барсою, Атлетіко та Севільєю. Попри те що французький фахівець не збирається складати зброю на внутрішній арені, саме ЛЧ може врятувати теоретично провальний сезон у Прімері. Зідан – король найпрестижнішого єврокубка. Під його керівництвом Реал тричі поспіль вигравав головний трофей клубного футболу. Зрештою Мадрид якось невимушено розібрався з Аталантою та Ліверпулем, довівши небезпідставність власних амбіцій.

Челсі також потрапив у зону турбулентності. З одного боку, підопічні Тухеля без особливих труднощів пройшли Атлетіко та Порту, з іншого – ганьбляться проти аутсайдерів АПЛ, Вест Брома (2:5) та Брайтона (0:0). Мінімальна перемога над Вест Хемом мала б додати впевненості перед іспанським вояжем, проте букмекери думають інакше.

Футбол смакує краще з Pepsi та Lay's! Дивися топові матчі Ліги чемпіонів та вболівай за своїх фаворитів із футбольним боксом від Pepsi та Lay’s – смачні чипси в поєднанні з освіжаючим напоєм ідеально підійдуть для гучної компанії.

Фахівці William Hill вважають Мадрид фаворитом майбутнього протистояння. Коефіцієнт на домашню перемогу "бланкос" становить 2.32, тоді як на Челсі ставлять 3.30. Цінник нічиєї – 3.10. Крім цього, королівський клуб має більше шансів пробитися до фіналу: 1.37 проти 2.00. Мінімальний тріумф Реала з рахунком 1:0 – найбільш ймовірний підсумок першого матчу, на думку букмекерів (6.50).

Bwin оперує схожими цифрами. Локальний успіх господарів оцінюється у 2.40, на гостей ставлять – 3.20. Нічийний результат – 3.10. Шанси Мадрида на загальну перемогу – трохи вищі, ніж у суперника (1.72 проти 2.00).

Раніше команди зустрічалися 5 разів, здобувши по 2 перемоги. Крайні матчі в рамках Міжнародного кубка чемпіонів (2013, 2016) завершилися тріумфами Реала – 3:1 і 3:2 відповідно. Цікаво, що наставник "синіх" Томас Тухель доходив до фіналу всього дев'ять місяців тому, разом з Парі Сен-Жермен. Мадрид зіграє в 1/2 вперше з 2018-го, коли "бланкос" здобули свій 13-й трофей ЛЧ. Челсі не пробивався настільки далеко 9 років, після мюнхенського фіналу з Баварією.

Якою буде оновлена Ліга чемпіонів – збільшення кількості учасників, незвичний формат, ліквідація групового етапу