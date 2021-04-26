Матч, как и онлайн-трансляция Реал – Челси на "Футбол 24", стартует 27 апреля в 22:00. Встречу в прямом эфире на территории Украины традиционно покажут несколько трансляторов. Смотреть Реал – Челси онлайн можно на телеканале "Футбол 1" начиная с 21:55. Там же в 21:10 стартует студия "Ночь Лиги чемпионов", которая подведет итоги поединка в 23:55. Кроме этого, прямая трансляция битвы 1/2 финала ЛЧ состоится на платформах MEGOGO и oll.tv (при наличии соответствующей подписки).

Реал Мадрид – Челси, прогноз букмекеров на матч ЛЧ

"Бланкос" принимают лондонцев на крошечном, но уютном Ди Стефано после домашнего фиаско с Бетисом. Команда Зизу потеряла сверхважные очки в чемпионской гонке с Барсой, Атлетико и Севильей. Несмотря на то что французский специалист не собирается складывать оружие на внутренней арене, именно ЛЧ может спасти теоретически провальный сезон в Примере. Зидан – король престижного еврокубка. Под его руководством игроки Реала трижды подряд выигрывали главный трофей клубного футбола. В конце концов Мадрид легко и непринужденно разобрался с Аталантой и Ливерпулем, доведя небезосновательность собственных амбиций.

Челси также попал в зону турбулентности. С одной стороны, подопечные Тухеля легко прошли Атлетико и Порту, с другой – ганьбляться против аутсайдеров АПЛ, Вест Брома (2:5) и Брайтона (0:0). Минимальная победа над Вест Хэмом должна добавить уверенности перед испанским вояжем, однако букмекеры думают иначе.

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Специалисты William Hill считают Мадрид фаворитом предстоящего противостояния. Коэффициент на домашнюю победу "бланкос" составляет 2.32, тогда как на Челси ставят 3.30. Ценник ничьей – 3.10. Кроме этого, королевский клуб имеет больше шансов пробиться в финал: 1.37 против 2.00. Минимальный триумф Реала со счетом 1:0 – наиболее вероятный итог первого матча, по мнению букмекеров (6.50).

Bwin оперирует похожими цифрами. Локальный успех хозяев оценивается в 2.40, на гостей ставят – 3.20. Ничейный результат – 3.10. Шансы Мадрид на общую победу – немного выше (1.72 против 2.00).

Ранее команды встречались 5 раз, одержав по 2 победы. Последние встречи в рамках Международного кубка чемпионов (2013, 2016) завершились победами Реала – 3:1 и 3:2 соответственно. Интересно, что наставник "синих" Тухель доходил до финала ЛЧ всего девять месяцев назад, вместе с Пари Сен-Жермен. Мадрид сыграет в полуфинале впервые с 2018-го, когда "бланкос" завоевали свой 13-й трофей ЛЧ. Челси не пробивался настолько далеко 9 лет, после мюнхенского финала с Баварией.

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