Соларі: Шкода, що Рамос не зіграє проти Аякса

Головний тренер Реала Сантьяго Соларі поділився очікуваннями від матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Аякса.

"Команда горить бажанням виграти, і мені це подобається. Ми будемо грати на перемогу, як робимо це завжди. Команда зараз на ходу і досить досвідчена, щоб спокійно сприймати те, що нині говорять навколо.

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Ми посилено працюємо і, звичайно, засмучуємося, коли програємо, але не знімаємо завдання добре виступити в чемпіонаті. Ну а зараз у нас на порядку денному Ліга чемпіонів.

Шкода, що Серхіо Рамос завтра не зіграє. Він лідер, однак у нас вистачає досить досвідчених і класних гравців, щоб замінити його", – цитує Соларі офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, перший поєдинок 1/8 фіналу ЛЧ завершився виїзною перемогою Реала над Аяксом (2:1). Матч-відповідь відбудеться завтра, 5 березня, початок о 22:00.

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