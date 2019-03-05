Реал – Аякс: анонс ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

"Футбол 24" представляет анонс второго поединка 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским Реалом и амстердамским Аяксом.

Реал – Аякс

5 марта, 22:00. Мадрид, Сантьяго Бернабеу

Телетрансляция на канале Футбол 1, текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Мадридский Реал на прошлой неделе "благодаря" двум поражениям своему извечному сопернику Барселоне попрощался с надеждами на два из трех трофеев в этом сезоне. Теперь "сливочные" могут сосредоточиться на Лиге чемпионов, хотя наставник Реала Сантьяго Солари не выглядит тем тренером, который может привести мадридцев к очередному триумфу в главном еврокубке.

Солари: Жаль, что Рамос не сыграет против Аякса

У Реала немало проблем, но "королевский" статус обязывает испанский гранд проходить Аякс. Тем более, из Амстердама мадридцы привезли оптимистичный результат – победу со счетом 2:1. Дома Реалу не поможет Серхио Рамос, получивший 2-матчевую дисквалификацию от УЕФА за умышленное получение "горчичника" в первом поединке. Но даже при его отсутствии "сливочные" должны проходить Аякс. Иначе гнев Флорентино Переса может привести ко второй тренерской отставке в течение сезона.

Тем временем Аяксу ничего не терять. Ребята Эрика Тен Хага и их выступления – лишний повод поговорить об идеальных командах со сплавом молодости и опыта. О молодых талантах Де Лигте, де Йонеа, Мазрауи уже говорят по всей Европе, а вместе с опытными Блиндом и Тадичем они могут свернуть горы. Амстердамцы вполне могут стать для Реала непреодолимым барьером, учитывая все проблемы "сливочных".

Тен Хаг: Мы – Аякс, и нам неважно, против кого играть

Но главное отличие плей-офф от группового этапа ЛЧ – цена ошибки. Аякс не только проиграл первый матч 1/8 финала. Амстердамцы уступили дома в турнире, где одну из ведущих ролей играют выездные мячи. В Мадриде "аяксидам" нужно создать настоящее чудо – забить минимум дважды и (желательно) не пропустить. Задача кажется невероятной, но "король" Лиги чемпионов в кризисе – прекрасная возможность лишить его трона...

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Дисквалифицированы: Серхио Рамос (Реал)

Травмированные: Банде (Аякс)

Под вопросом: Льоренте (Реал)

Ориентировочные составы

Реал: Куртуа – Карвахаль, Начо, Варан, Регилон – Каземиро, Кроос, Модрич – Васкес, Винисиус, Бензема

Аякс: Онана – Мазрауи, Де Лигт, Блінд, Тальяфико – Шёне, де Йонг, ван де Беек – Зиеш, Тадич, Нерес

Роналду, Месси, одноклубник Коноплянки и еще 8 игроков, за которыми стоит наблюдать в 1/8 финала Лиги чемпионов