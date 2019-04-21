Реал – Атлетік – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Реал обіграв Атлетік у 33 турі Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу Реал Мадрид – Атлетік.

Реал в напруженому матчі розгромив Атлетік із Більбао. В першому таймі "вершкові" не спромоглися нанести жодного удару в площину воріт. Однак після перерви Карім Бензема оформив хет-трик і врятував мадридців від чергової втрати очок.

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