toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ЕВЕРТОН - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КАРДІФФ - ЛІВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД - АТЛЕТІК

Реал – Атлетік – 3:0 – відео голів та огляд матчу

21:38 456 Читать на русском
Реал – Атлетік – 3:0 – відео голів та огляд матчу
Реал – Атлетік – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Реал обіграв Атлетік у 33 турі Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу Реал Мадрид – Атлетік.

47’ Карім Бензема
76’ Карім Бензема
90’ Карім Бензема
 
47’ Карім Бензема
76’ Карім Бензема
90’ Карім Бензема

Реал в напруженому матчі розгромив Атлетік із Більбао. В першому таймі "вершкові" не спромоглися нанести жодного удару в площину воріт. Однак після перерви Карім Бензема оформив хет-трик і врятував мадридців від чергової втрати очок.

Реал – Атлетік: неоднозначна перемога "бланкос", Бензема перевершив Роналду, а Бейлу краще піти

Теги
Відеоновини Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид - Атлетік Атлетік Атлетік
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
7
хв
Наполі
20:00
Аталанта
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук