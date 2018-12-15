Реал Мадрид переміг Райо Вальєкано та піднявся на третє місце Прімери

Мадридський Реал завдяки голу Каріма Бензема здолав Райо Вальєкано у матчі 16-го туру іспанської Прімери.

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 16-й тур

Реал Мадрид – Райо Вальєкано – 1:0

Гол: Бензема, 13

Перший тайм пройшов за істотної переваги Реала, але з невеликою кількістю моментів. Дебютний гострий епізод одразу ж перетворився у гол: Лукас Васкес отримав діагональ на правий фланг, змістився до штрафного та викотив передачу на Бензема, який туди увійшов. Карім з близької відстані спокійно пробив точно у лівий нижній кут – 1:0! Райо також міг забити фактично з першої ж спроби на 16-й хвилині, однак м'яч після замикання кутового Веласкесом пройшов у сантиметрах від дальньої штанги. Реал моментально розігнав атаку у відповідь та вивів Асенсіо віч-на-віч з голкіпером, однак Марко спіжонив, спробувавши пробити поміж ніг – Дмітрієвскі відбив його постріл.

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На цьому гострота біля воріт обох команд практично завершилась. Гра скотилася до позиційної боротьби, в якій Реалу до другого голу не вистачало лише останнього пасу. На 36-й хвилині одна з атак "бланкос" завершилась ударом Крооса у штангу, а через хвилину Васкес претендував пенальті – арбітр не оцінив підмальовування Лукаса. Зрештою, свисток на перерву завершив цей досить нудний, але простий для господарів відрізок.

Другий тайм також не відзначався великою кількістю гольових епізодів. "Королівський клуб" знову міг забити вже після першого моменту біля воріт суперника: на 50-й хвилині Модріч красивим фінтом розвернувся на лінії штрафного та виконав передачу на Асенсіо, але Марко потужним пострілом метрів з 11-ти влучив у Дмітрієвскі! Райо відповів двома ударами Бебе з-за меж карного майданчика – один пройшов неточно, а другий відбив Куртуа. На 65-й гол після подачі Тоні Крооса забив Серхіо Рамос, однак арбітр скасував його через офсайд. На 73-й хвилині був шанс і у Модріча, однак його удар з лінії штрафного пройшов над поперечиною.

Загалом, у Реала все, окрім моментів, створювалось і проходило легко, а єдиною неприємністю стало пошкодження Каріма Бензема, через яке він не дограв останні 15 хвилин. Тим не менш, господарі могли втратити перемогу вже у компенсований час: після подачі у штрафний Алегріа у падінні пробив, фактично, впритул. Тібо відбив цей удар, але прямо на Веласкеса, який з гострого кута потужно вистрілив по воротах – Курта знову врятував Реал.

Таким чином, Реал втримав виграшний результат, набрав 29 очок та піднявся на третю сходинку в турнірній таблиці, порівнявшись з Атлетіко. Райо Вальєкано залишився з 10 заліковими балами на передостанній позиції.

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