УЄФА обрав суддівські команди на поєдинки 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між Реалом та Ліверпулем, а також між Манчестер Сіті та Борусією Дортмунд.

На першу зустріч між Реалом та Ліверпулем призначено німецьку бригаду арбітрів на чолі з Феліксом Брихом. Ролі асистентів будуть виконувати Марк Бош та Штефан Лупп.

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А от перший поєдинок між Манчестер Сіті та Борусією Дортмунд обслуговуватимуть румунські рефері. Головним буде Овідіу Хацеган, допомагатимуть йому Октавіан Шовре та Себастьян Георге. Про призначення повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Зауважимо, обидва протистояння відбудуться у вівторок, 6 квітня, початок о 22:00. Матчі-відповіді заплановані на 14 квітня.

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