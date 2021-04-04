УЕФА выбрал судейские команды на поединки 1/4 финала Лиги чемпионов между Реалом и Ливерпулем, а также между Манчестер Сити и Боруссией Дортмунд.

На первую встречу между Реалом и Ливерпулем назначена немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брыхом. Роли ассистентов будут выполнять Марк Бош и Штефан Лупп.

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А вот первый поединок между Манчестер Сити и Боруссией Дортмунд будут обслуживать румынские рефери. Главным будет Овидиу Хацеган, помогать ему будут Октавиан Шовре и Себастьян Георге. О назначении сообщает официальный сайт УЕФА.

Заметим, оба противостояния состоятся во вторник, 6 апреля, начало в 22:00. Ответные матчи запланированы на 14 апреля.

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