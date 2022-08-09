Спортивний директор "орлів" Маркус Кроше у коментарі офіційному сайту клубу повідомив, що Костіч не зіграє проти Реала. Таке прохання надійшло від клубу, який веде з Айнтрахтом переговори щодо переходу 29-річного футболіста. Хоча у заяві не прозвучала назва цього клубу, ЗМІ вже давно розсекретили, що це Ювентус.

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"Філіп зіграв велику роль у виграші Ліги Європи. Ми завжди казали, що не будемо створювати жодних перешкод на його шляху, якщо отримаємо пропозицію, яка буде сприятливою для всіх сторін. Зараз ми ведемо багатообіцяючі переговори з іншим клубом. На цьому тлі ми вирішили зіграти гру проти Реала без Філіпа", – сказав Кроше.

До слова, Костіч вже 4 сезони є лідером Айнтрахта (18 голів і 35 асистів у Бундеслізі). У травні він виграв з командою Лігу Європи. Серб активно вибиває трансфер в Серію А. Спочатку ним цікавився Інтер, але згодом на авансцену вийшов Ювентус.

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