Спортивный директор "орлов" Маркус Кроше в комментарии официальному сайту клуба сообщил, что Костич не сыграет против Реала. Такая просьба поступила от клуба, который ведет с Айнтрахтом переговоры по переходу 29-летнего футболиста. Хотя в заявлении не прозвучало название этого клуба, СМИ уже давно рассекретили, что это Ювентус.

Реал разбил Айнтрахт покером Пушкаша и хет-триком Ди Стефано в финале Кубка чемпионов 1959/1960 – ретро дня

"Филипп сыграл большую роль в выигрыше Лиги Европы. Мы всегда говорили, что не будем создавать никаких препятствий на его пути, если получим предложение, которое будет благоприятным для всех сторон. Сейчас мы ведем многообещающие переговоры с другим клубом. На этом фоне мы решили сыграть игру против Реала без Филиппа", – сказал Кроше.

К слову, Костич уже 4 сезона является лидером Айнтрахта (18 голов и 35 ассистов в Бундеслиге). В мае он выиграл с командой Лигу Европы. Серб активно выбивает трансфер в Серию А. Сначала им интересовался Интер, но впоследствии на авансцену вышел Ювентус.

Зінченко та Холанд сяють у нових командах, 2 звичні риси Бундесліги і французька ностальгія Шахтаря – огляд вікенду