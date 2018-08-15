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Реал – Атлетіко: онлайн-трансляція матчу за Суперкубок УЄФА-2018

21:55 3813 Читать на русском
Реал – Атлетіко: онлайн-трансляція матчу за Суперкубок УЄФА-2018
Реал – Атлетіко: онлайн-трансляція матчу за Суперкубок УЄФА-2018

Реал та Атлетіко змагаються за Суперкубок УЄФА. Склади команд та лінк на текстову онлайн-трансляцію шукайте в цій новині.

Матч Реал – Атлетіко стартував о 22:00. "Футбол 24" проводить текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Склади команд

Реал: Навас – Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело – Кроос, Каземіро – Бейл, Іско, Асенсіо – Бензема.

Запасні: Касілья, Лунін, Начо, Модріч, Васкес, Льоренте, Майораль, Себальйос, Вальверде, Вінісіус, Регульон, Санчес.

Атлетіко: Облак – Хуанфран, Савіч, Годін, Ернандес – Коке, Родрі, Сауль, Лемар – Коста, Грізманн.

Запасні: Адан, Алекс, Луїс, Аріас, Хіменес, Партей, Мартінеш, Вітоло, Олабе, Калініч, Корреа.

Реал – Атлетіко: анонс матчу за Суперкубок УЄФА

Стартовий склад Реала:

Стартовий склад Атлетіко:

Суперкубок УЄФА

Реал Мадрид - Атлетіко: Середа 15 серпня 2018

Реал Мадрид

live 15'
0 : 1
Атлетіко
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