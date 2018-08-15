Реал – Атлетіко: онлайн-трансляція матчу за Суперкубок УЄФА-2018

Реал та Атлетіко змагаються за Суперкубок УЄФА. Склади команд та лінк на текстову онлайн-трансляцію шукайте в цій новині.
Матч Реал – Атлетіко стартував о 22:00. "Футбол 24" проводить текстову онлайн-трансляцію зустрічі.
Склади команд
Реал: Навас – Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело – Кроос, Каземіро – Бейл, Іско, Асенсіо – Бензема.
Запасні: Касілья, Лунін, Начо, Модріч, Васкес, Льоренте, Майораль, Себальйос, Вальверде, Вінісіус, Регульон, Санчес.
Атлетіко: Облак – Хуанфран, Савіч, Годін, Ернандес – Коке, Родрі, Сауль, Лемар – Коста, Грізманн.
Запасні: Адан, Алекс, Луїс, Аріас, Хіменес, Партей, Мартінеш, Вітоло, Олабе, Калініч, Корреа.
Реал – Атлетіко: анонс матчу за Суперкубок УЄФА