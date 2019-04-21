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Реал – Атлетік: стартові склади та онлайн-відеотрансляція матчу Ла Ліги

16:16 120 Читать на русском
Реал – Атлетік: стартові склади та онлайн-відеотрансляція матчу Ла Ліги
Реал – Атлетік: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Прімери

Мадридський Реал приймає Атлетік у матчі 33 туру Ла Ліги. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію гри.

 

Матч, як онлайн-трансляція Реал – Атлетік, розпочнеться о 17:15 за київським часом.

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Стартові склади команд:

Реал: Кейлор, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Кроос, Каземіро, Модріч, Іско, Бензема, Асенсіо

Атлетік: Ерреїн, Юрі, Мартінес, Нуньєс, Єрай, Беньят, Сан Хосе, Кордоба, Рауль Гарсія, Муньяїн, Вільямс

Онлайн-відеотрансляція матчу Реал – Атлетік на MEGOGO

Теги
Атлетік Атлетік Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид - Атлетік Іспанія
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