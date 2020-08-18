РБ Лейпциг – ПСЖ: анонс півфіналу Ліги чемпіонів

Парижани та саксонці визначать першого фіналіста Ліги чемпіонів 2019/20. Анонс і прогноз на матч РБ Лейпциг – ПСЖ читайте на "Футбол 24".

РБ Лейпциг – ПСЖ

18 серпня, 22:00. Лісабон, Ештадіу Да Луж

Головний арбітр: Бйорн Кюйперс (Нідерланди)

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

РБ Лейпциг проти ПСЖ – якби рік тому ви спрогнозували такий півфінал Ліги чемпіонів, з вас би просто посміялися. Париж має чудовий склад, Неймар і Мбаппе сьогодні входять в топ-5 найкращих футболістів світу, але за клубом закріпився статус абсолютного невдахи в ЛЧ. Вже в епоху шейхів ПСЖ 4 рази вилітав у чвертьфіналі, а в останні 3 сезони не міг подолати навіть першу стадію плей-офф.

Лейпциг взагалі ще зелений. В усіх сенсах. Клубу – лише 11 років, головному тренеру – лише 33 роки, а середній вік складу – лише 24 роки. Окрім цього, Юліан Нагельсманн тільки з минулого літа працює з командою. Брак досвіду та стабільності дався взнаки у другій половині цього сезону. РБ став осіннім чемпіоном Бундесліги, однак потім не втримав планку та посипався.

Успіх цієї пари дехто списує на легку турнірну сітку. Це не зовсім так. ПСЖ на груповому етапі розгромив Реал, завдяки чому вийшов з першого місця та, власне, виборов собі кращий жереб. А потім пройшов Аталанту, якою захоплюється вся Європа. Лейпциг також виграв свій квартет (без гучних імен суперників), але ж далі довелося вибивати Жозе Моурінью та Дієго Сімеоне – попри всі нюанси, вони залишаються майстрами плей-офф єврокубків.

Німці та французи виграли від такого догравання Ліги чемпіонів. "Фермери" знищили еліту в Лізі чемпіонів і зробили собі яскраву рекламу – допоміг коронавірус?

ПСЖ і РБ Лейпциг – футбол вмирає?

Поява таких клубів у півфіналі Ліги чемпіонів підняла нову хвилю критики сучасного футболу. Мовляв, гроші остаточно захопили владу, гра №1 рухається не в тому напрямку. ПСЖ днями виповнилося 50 років, але без інвестицій з Катару клуб навряд чи пробився б у нинішню європейську еліту.

І навіть не це найгірше. Найгірше – безкарність. Парижани витрачають 360 мільйонів на Неймара і Мбаппе, але дивом вписуються у фінансовий фейр-плей, адже УЄФА закриває очі на завищені в десятки разів контракти з рекламодавцями.

А що гірше за найгірше – власники ПСЖ вкладають гроші не через любов до футболу. Катар використовує "м'яку силу", щоб завдяки французькому клубу покращити репутацію країни.

РБ Лейпциг піддається схожій критиці, але не в масштабах континенту, а в Німеччині. Якщо в інших країнах нормально сприймається ситуація, коли компанія повністю фінансує клуб, щоб просувати свої маркетингові цілі, то в Німеччині це за межею.

Лейпциг називають просто банером компанії "Ред Булл", яка нахабно обходить всі традиції та заборони. "РазенБальшпорт" у назві, лого, яке не відрізниш від значка на енергетиках, структура клубу з 19 членами, плювок на "золоте правило 50+1".

Втім, саксонці діють дуже грамотно. Є чіткий курс (молоді гравці, швидкий інтенсивний футбол), широченна база скаутів, вибудувана Ральфом Рангніком система, класна інфраструктура, ставка на прогресивного Нагельсманна. Гроші витрачаються, однак витрачаються розумно. Це точно не смерть футболу, хай яка там головна ціль "Ред Булла".

Тухель проти Нагельсманна – захоплива тактична дуель

Вперше в історії Ліги чемпіонів у півфіналі 3 наставники однієї національності: Гансі Флік, Томас Тухель і Юліан Нагельсманн. Суперреклама для німецької школи, яка довіряє новаторам, розвиває молодих фахівців.

Сьогоднішні суперники знайомі дуже давно. Томас Тухель показав Юліану Нагельсманну шлях у тренерську професію. Коли 20-річний захисник другої команди Аугсбурга отримав важку травму та мусив зав'язати з ігровою кар'єрою, його тренер знайшов рішення. Тухель запропонував хлопцю, який марив футболом, попрацювати аналітиком.

"Я почав вивчати для Тухеля суперників. Це було розумне рішення від Томаса, адже в мене ще був чинний контракт з Аугсбургом. Звичайно, я йому вдячний за ідею стати тренером", – каже Нагельсманн. Однак Юліан не хоче називати Томаса своїм наставником. І взагалі заявляє: "В нас ніколи не було дуже теплих стосунків. Наше спілкування залишалося прагматичним".

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Нагельсманн присік спроби журналістів розкрити красиву історію перед півфіналом, але тактичні гіки не можуть дочекатися матчу. Два тренери з нестандартними ідеями на такій стадії Ліги чемпіонів. Інтрига в усьому: які будуть стартові плани, скільки перестановок буде під час гри, як Тухель і Нагельсманн будуть хитрувати біля бровки.

Обидва активно керують футболістами і підказують їм в ігрових ситуаціях. Але ж на порожньому стадіоні вони ідеально чутимуть один одного. Французька мова не врятує Тухеля – у складі Лейпцига чимало франкофонів, а Нкунку взагалі рік тому перейшов у Бундеслігу з ПСЖ.

Щось прогнозувати важко. Нагельсманн може скопіювати склад з переможного чвертьфіналу, але проти ПСЖ гібридна схема ризикує не спрацювати. Неймар і Мбаппе розірвуть зону Лаймера та Клостерманна. Тухель теж має варіації і з трьома захисниками, і з чотирма (залежить від ролі Маркіньйоса). У парижан хороші новини: після дискваліфікації повернувся Ді Марія, готовий грати з перших хвилин Мбаппе. Нова втрата – Кейлор Навас.

Орієнтовні склади

РБ Лейпциг: Гулачі – Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг – Лаймер, Кампль, Забітцер, Анхеліньо – Ольмо, Нкунку – Поульсен.

ПСЖ: Ріко – Керер, Сілва, Кімпембе, Бернат – Маркіньйос, Гуйє – Ді Марія, Неймар – Ікарді, Мбаппе.

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Очікуємо яскравий футбол з сюрпризами від обох тренерів. Клас і досвід гравців ПСЖ повинні зіграти свою роль і вивести французів у фінал Ліги чемпіонів. Неймар і Мбаппе самотужки можуть вирішити долю протистояння.

Букмекери виділяють РБ Лейпциг явним аутсайдером. На вихід "биків" у фінал дають коефіцієнт 2.8, а на успіх Парижа – 1.4. Завдання та оцінки будуть відповідними. Для РБ фінал стане казкою, а для ПСЖ виліт стане провалом.

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