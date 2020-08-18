РБ Лейпциг – ПСЖ: анонс полуфинала Лиги чемпионов

РБ Лейпциг – ПСЖ

18 августа, 22:00. Лиссабон, Эштадиу Да Луж

Главный арбитр: Бёрн Кюйперс (Нидерланды)

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24".

РБ Лейпциг против ПСЖ – если бы год назад вы спрогнозировали такой полуфинал Лиги чемпионов, над вами бы просто посмеялись. Париж имеет замечательный состав, Неймар и Мбаппе сегодня входят в топ-5 лучших футболистов мира, но за клубом закрепился статус абсолютного неудачника в ЛЧ. Уже в эпоху шейхов ПСЖ 4 раза вылетал в четвертьфинале, а в последние 3 сезона не мог преодолеть даже первую стадию плей-офф.

Лейпциг вообще еще зеленый. Во всех смыслах. Клубу – всего 11 лет, главному тренеру – всего 33 года, а средний возраст состава – всего 24 года. Кроме этого, Юлиан Нагельсманн только с прошлого лета работает с командой. Недостаток опыта и стабильности сказался во второй половине этого сезона. РБ стал осенним чемпионом Бундеслиги, однако затем не удержал планку и посыпался.

Успех этой пары некоторые списывают на легкую турнирную сетку. Это не совсем так. ПСЖ на групповом этапе разгромил Реал, благодаря чему вышел с первого места и, собственно, отвоевал себе лучший жребий. А потом прошел Аталанту, которой восхищается вся Европа. Лейпциг также выиграл свой квартет (без громких имен соперников), но дальше пришлось выбивать Жозе Моуринью и Диего Симеоне – несмотря на все нюансы, они остаются мастерами плей-офф еврокубков.

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ПСЖ и РБ Лейпциг – футбол умирает?

Появление таких клубов в полуфинале Лиги чемпионов подняло новую волну критики современного футбола. Мол, деньги окончательно захватили власть, игра №1 движется не в том направлении. ПСЖ на днях исполнилось 50 лет, но без инвестиций из Катара клуб вряд ли пробился бы в нынешнюю европейскую элиту.

И даже не это самое худшее. Самое худшее – безнаказанность. Парижане тратят 360 миллионов на Неймара и Мбаппе, но чудом вписываются в финансовый фэйр-плей, ведь УЕФА закрывает глаза на завышенные в десятки раз контракты с рекламодателями.

А что хуже худшего – владельцы ПСЖ вкладывают деньги не из-за любви к футболу. Катар использует "мягкую силу", чтобы благодаря французскому клубу улучшить репутацию страны.

РБ Лейпциг подвергается похожей критике, но не в масштабах континента, а в Германии. Если в других странах нормально воспринимается ситуация, когда компания полностью финансирует клуб, чтобы продвигать свои маркетинговые цели, то в Германии это за гранью.

Лейпциг называют просто баннером компании "Ред Булл", которая нагло обходит все традиции и запреты. "РазенБальшпорт" в названии, логотип, который не отличишь от значка на энергетиках, структура клуба с 19 членами, плевок на "золотое правило 50+1".

Впрочем, саксонцы действуют очень грамотно. Есть четкий курс (молодые игроки, быстрый интенсивный футбол), широкая база скаутов, выстроенная Ральфом Рангником система, классная инфраструктура, ставка на прогрессивного Нагельсманна. Деньги тратятся, однако тратятся разумно. Это точно не смерть футбола, какая бы ни была главная цель "Ред Булла".

Тухель против Нагельсманна – увлекательная тактическая дуэль

Впервые в истории Лиги чемпионов в полуфинале 3 наставника одной национальности: Ханси Флик, Томас Тухель и Юлиан Нагельсманн. Суперреклама для немецкой школы, которая доверяет новаторам, развивает молодых специалистов.

Сегодняшние соперники знакомы очень давно. Томас Тухель показал Юлиану Нагельсманну путь в тренерскую профессию. Когда 20-летний защитник второй команды Аугсбурга получил тяжелую травму и вынужден был завязать с игровой карьерой, его тренер нашел решение. Тухель предложил парню, который бредил футболом, поработать аналитиком.

"Я начал изучать для Тухеля соперников. Это было разумное решение от Томаса, ведь у меня еще был действующий контракт с Аугсбургом. Конечно, я ему благодарен за идею стать тренером", – говорит Нагельсманн. Однако Юлиан не хочет называть Томаса своим наставником. И вообще заявляет: "У нас никогда не было очень теплых отношений. Наше общение оставалось прагматичным".

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Нагельсманн пресек попытки журналистов раскрыть красивую историю перед полуфиналом, но тактические гики не могут дождаться матча. Два тренера с нестандартными идеями на такой стадии Лиги чемпионов. Интрига во всем: какие будут стартовые планы, столько перестановок будет во время матча, как Тухель и Нагельсманн будут хитрить у бровки.

Оба активно руководят футболистами и подсказывают им в игровых ситуациях. Но на пустом стадионе они будут идеально слышать друг друга. Французский язык не спасет Тухеля – в составе Лейпцига немало франкофонов, а Нкунку вообще год назад перешел в Бундеслигу из ПСЖ.

Что-то прогнозировать трудно. Нагельсманн может скопировать состав с победного четвертьфинала, но против ПСЖ гибридная схема рискует не сработать. Неймар и Мбаппе разорвут зону Лаймера и Клостерманна. Тухель тоже имеет вариации и с тремя защитниками, и с четырьмя (зависит от роли Маркиньоса). У парижан хорошие новости: после дисквалификации вернулся Ди Мария, готов играть с первых минут Мбаппе. Новая потеря – Кейлор Навас.

Ориентировочные составы

РБ Лейпциг: Гулачи – Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг – Лаймер, Кампль, Забитцер, Анхелиньо – Ольмо, Нкунку – Поульсен.

ПСЖ: Рико – Керер, Силва, Кимпембе, Бернат – Маркиньос, Гуйе – Ди Мария, Неймар – Икарди, Мбаппе.

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Ожидаем яркий футбол с сюрпризами от обоих тренеров. Класс и опыт игроков ПСЖ должны сыграть свою роль и вывести французов в финал Лиги чемпионов. Неймар и Мбаппе самостоятельно могут решить судьбу противостояния.

Букмекеры выделяют РБ Лейпциг явным аутсайдером. На выход "быков" в финал дают коэффициент 2.8, а на успех Парижа – 1.4. Задачи и оценки будут соответствующими. Для РБ финал станет сказкой, а для ПСЖ вылет станет провалом.

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