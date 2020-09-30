Профессиональная футбольная лига Франции определилась с дальнейшей судьбой участников конфликта в матче 3-го тура чемпионата между Пари Сен-Жермен и Марселем.

Защитник провансальцев Гонсалес и форвард парижан Неймар избежали наказания, сообщает официальный сайт организации.

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Классическое дерби Франции завершилось грандиозной дракой, в ходе которой скандальный бразилец ударил оппонента и получил красную карточку. Позже Неймар объяснил свой поступок проявлением испанцем расизма. Однако, впоследствии выяснилось, что сам нападающий обозвал японского защитника Марселя Сакая "ср*ным китайцем".

ПФЛ в ходе следствия не смогла найти весомых доказательств вины каждого из участников конфликта, поэтому решила обойтись без санкций.

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