Цього разу бразилець присоромив футболістів Реймса, з яким ПСЖ зустрічався в рамках 5-го туру Ліги 1. Парижани здобул перемогу (2:0) завдяки дублю Мауро Ікарді.

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Неймар же запам'ятався черговим фантастичним фінтом. Щоправда, суперники були не дуже вражені такою зухвалістю, нагородивши форварда стусаном у обличчя.

Додамо, що 28-річний нападник у нинішньому сезоні зіграв за ПСЖ у двох матчах. Неймар не відзначався результативними діями, зате встиг отримати червону картку під час поєдинку з Марселем.

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