Рашфорд не допоможе збірній Англії в перших матчах відбору до Євро-2020

Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд покинув табір національної команди Англії й не допоможе в поєдинках кваліфікації чемпіонату Європи-2020 проти Чехії та Чорногорії.

Молодий форвард поїхав із табору збірної через травму, повідомляє офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

Україна та ще 4 збірні, які можуть стати потенційним відкриттям кваліфікації Євро-2020

Рашфорд не встигне відновитися від ушкодження гомілкостопа до стартового матчу відбору проти чехів, тому керманич "трьох левів" Гарет Саутгейт відправив його додому. Раніше повідомлялося, що 21-річний нападник ще з лютого грає на знеболюючих.

Відзначимо, що в нинішньому сезоні Маркус Рашфорд провів 38 матчів у всіх турнірах, у яких забив 12 м'ячів.

Історичні розбірки у Відні, Іспанія та Італія проти гостей із Півночі: анонс топ-матчів 1-го туру відбору до Євро-2020