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Рашфорд не поможет сборной Англии в первых матчах отбора к Евро-2020

20:32 8 Читати українською
Рашфорд не поможет сборной Англии в первых матчах отбора к Евро-2020
Маркус Рашфорд / Reuters

Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд покинул лагерь национальной команды Англии и не поможет в поединках квалификации чемпионата Европы-2020 против Чехии и Черногории.

 

Молодой форвард уехал из лагеря сборной из-за травмы, сообщает официальный сайт Манчестер Юнайтед.

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Рашфорд не успеет восстановиться от повреждения голеностопа до стартового матча отбора против чехов, поэтому тренер "трех львов" Гарет Саутгейт отправил его домой. Ранее сообщалось, что 21-летний нападающий еще с февраля играет на обезболивающих.

Отметим, что в нынешнем сезоне Маркус Рашфорд провел 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей.

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Теги
Евро-2020 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Англия Маркус Рашфорд Маркус Рашфорд Англия - Чехия
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