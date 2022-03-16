Наставник "червоних дияволів" прокоментував поразку від Атлетіко (0:1) і виліт з Ліги чемпіонів вже на стадії 1/8 фіналу.

Окремо Ральф Рангнік згадав про суддівство Славко Вінчіча, який, на думку тренера, припустився кількох помилок. Дісталося і Атлетіко за їхній стиль гри.

"Не знаю, чи в другому таймі було хоча б дві хвилини, коли хтось із гравців Атлетіко не лежав на газоні. Деякі рішення арбітра були дивними, а те, що додали тільки чотири хвилини, виглядало жартом.

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Стиль гри Атлетіко? Вони грають так уже 10 років. Для них головне – не пропустити більше, ніж забити. Атлетіко грає в Лізі чемпіонів у такому стилі, тому з ними дуже складно.

МЮ не повинен був йти на перерву, поступаючись у рахунку. Перед голом був фол проти нашого гравця, але арбітр не помітив його. Манчестер Юнайтед провів хороший перший тайм, але не зміг забити. Проти таких команд вкрай важливо забити першими", – цитує Рангніка Marca.

Жеребкування чвертьфіналів і півфіналів ЛЧ відбудеться у п'ятницю, 18 березня.

Атлетіко вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів, здобувши мінімальну перемогу над Манчестер Юнайтед