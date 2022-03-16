Наставник "красных дьяволов" прокомментировал поражение от Атлетико (0:1) и вылет из Лиги чемпионов уже на стадии 1/8 финала.

Отдельно Ральф Рангник вспомнил о судействе Славко Винчича, который, по мнению тренера, допустил несколько ошибок. Досталось и Атлетико за стиль игры.

"Не знаю, было ли во втором тайме хотя бы две минуты, когда кто-то из игроков Атлетико не лежал на газоне. Некоторые решения арбитра были странными, а то, что добавили только четыре минуты, выглядело шуткой.

Магуайр чуть не сломал нос Роналду в матче МЮ с Атлетико – курьезное видео

Стиль игры Атлетико? Они играют уже 10 лет. Для них главное – не пропустить больше, чем забить. Атлетико играет в Лиге чемпионов в таком стиле, потому с ними очень сложно.

МЮ не должен был идти на перерыв, уступая в счете. Перед голом был фол против нашего игрока, но арбитр не заметил его. Манчестер Юнайтед провел хороший первый тайм, но не смог забить. Против таких команд очень важно забить первыми", – цитирует Рангника Marca.

Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов ЛЧ состоится в пятницу, 18 марта.

Атлетико вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, одержав минимальную победу над Манчестер Юнайтед