Кріштіану Роналду особисто відчув всю міць голови Харрі Магуайра під час поєдинку Ліги чемпіонів Манчестер Юнайтед – Атлетіко (0:1).

Під час розіграшу кутового Магуайр боровся з суперником і потилицею випадково вдарив Кріштіану Роналду, який стояв позаду капітана МЮ. Португалець, який явно такого не очікував, отримав болючий удар у ніс. Форвард цілком міг зазнати серйозної травми на рівному місці, але йому пощастило.

Манчестер Юнайтед – Атлетіко – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Втім, цей епізод не залишився без уваги телекамер. У соцмережах кепкують з "ідеального" взаєморозуміння гравців Манчестер Юнайтед при стандартах.

Поєдинок на Олд Траффорд завершився мінімальною перемогою "матрацників". Єдиний гол наприкінці першого тайму забив Ренан Лоді.

Атлетіко вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів, здобувши мінімальну перемогу над Манчестер Юнайтед

This is possibly the best thing you’ll see on Twitter right now #Ronaldo #McGuire pic.twitter.com/Xz3NbdCDFe — Liverpool To My Core ️ (@LFC_Belief) March 15, 2022