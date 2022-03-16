Магуайр ледь не зламав ніс Роналду в матчі МЮ з Атлетіко – курйозне відео
Кріштіану Роналду особисто відчув всю міць голови Харрі Магуайра під час поєдинку Ліги чемпіонів Манчестер Юнайтед – Атлетіко (0:1).
Під час розіграшу кутового Магуайр боровся з суперником і потилицею випадково вдарив Кріштіану Роналду, який стояв позаду капітана МЮ. Португалець, який явно такого не очікував, отримав болючий удар у ніс. Форвард цілком міг зазнати серйозної травми на рівному місці, але йому пощастило.
Манчестер Юнайтед – Атлетіко – 0:1 – відео гола та огляд матчу
Втім, цей епізод не залишився без уваги телекамер. У соцмережах кепкують з "ідеального" взаєморозуміння гравців Манчестер Юнайтед при стандартах.
Поєдинок на Олд Траффорд завершився мінімальною перемогою "матрацників". Єдиний гол наприкінці першого тайму забив Ренан Лоді.
Атлетіко вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів, здобувши мінімальну перемогу над Манчестер Юнайтед